Sollten die Vorlagen abgelehnt und geltende Übergangslösungen nicht verlängert werden, könnte Neuenhof laut Susanne Voser auf einen Schlag eine Erhöhung des Steuerfusses auf 140 bis 145 Prozentpunkte drohen.

Betont wurde, es gehe nicht, einmal Ja und einmal Nein zu stimmen. Es brauche zwei Ja. Gemeindeammann Peter Weber (Mettauertal) betonte, die vorgesehene «Deckelung» des Steuerfusses mit dem neuen Finanzausgleich bei maximal 25 Punkten über dem Kantonsdurchschnitt biete Kleinstgemeinden eine Sicherheit, die sie derzeit nicht haben.

Den Vorwurf einer möglichen versteckten Steuerfusserhöhung durch den Steuerfussabtausch geisselte Peter Weber als «Frechheit». So etwas würden Gemeinderäte nicht tun. Zu Kritik am Soziallastenausgleich gab Gemeindeammann Martin Heiz (Reinach) zu bedenken, dass viele Sozialhilfeempfänger in reichen Gemeinden eine Wohnung gar nicht zahlen könnten und Gemeinden mit günstigeren Wohnungen auf diese Weise Probleme anderer Gemeinden «abfedern».

Über die Argumente der Gegner berichtet die az später, wenn das Referendumskomitee damit an die Öffentlichkeit tritt.