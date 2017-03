Fakt ist, dass der Bohrblocker nur den Fensterbohr-Einbrecher das Handwerk legt. Diese Einbruch-Methodik kommt selten vor. In diesem Jahr gab es im Aargau noch keinen einzigen Fall, 2016 waren es deren zehn. «Dass ein Dieb das Glas einschlägt oder das Fenster aushebelt, ist viel wahrscheinlicher», sagt Mohn. Scherrer lässt dieses Argument nicht gelten: «Sagen Sie einem Opfer einmal, dass es einfach Pech gehabt hat, weil Fensterbohr-Einbrüche seltener auftreten als andere. Statistiken sind hier fehl am Platz. Wir verzichten auch nicht auf den Airbag, nur weil er selten zum Einsatz kommt.» Er gibt weiter zu bedenken, dass die Fensterbohr-Methodik für die Opfer besonders traumatisch ist und ein guter Schutz deswegen zwingend notwendig sei.

Einbruchs-Spezialist Mohn will den Bohrblocker nicht grundsätzlich schlechtreden. «Er ist einfach nicht sonderlich effektiv, weil er nur gegen den Fensterbohrer schützt und nicht gegen andere Einbrecher.» Im Handel ist der Scherrer-Bohrblocker für 94.90 Franken erhältlich. Abschliessbare Fenstergriffe sind deutlich günstiger zu erwerben. Man muss also nicht viel Geld ausgeben, um in der Nacht ruhig schlafen zu können.