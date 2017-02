Betrachtet man die Stärkeverhältnisse im Grossen Rat, setzten sich jene Parteien, die zusammen einen Wähleranteil von 70 Prozent auf sich vereinen, für ein Ja zur Steuerreform ein. SVP, FDP, CVP, BDP, GLP und EDU müssen aber, wie die Wirtschaftsverbände, zur Kenntnis nehmen, dass eine klare Mehrheit nicht ihren Empfehlungen folgte.

Feiern konnten gestern Sonntag vielmehr SP, Grüne und EVP, die zusammen lediglich 30 Prozent Wähleranteil aufweisen und für ein Nein zur Unternehmenssteuerreform III warben.

Zu den Verlierern gehört auch der Aargauer Regierungsrat, der sich für ein Ja eingesetzt hatte. Die az hat den neuen CVP-Finanzdirektor Markus Dieth am Sonntag in seinen Skiferien in Davos erreicht und nachgefragt, wie er auf das Nein reagiert und was dieses Resultat nun für den Kanton Aargau bedeutet.

Herr Dieth, war es ein Fehler, dass die Regierung vor der Abstimmung nicht sagte, wie sie die Unternehmenssteuerreform im Aargau umsetzen will?

Markus Dieth: Nein, das war kein Fehler, und es hat das Ergebnis auch kaum beeinflusst. Wenn man die Resultate in der Schweiz betrachtet, wurde die Diskussion national geführt. Auch in Kantonen, wo die Regierungen die Umsetzungspläne publik gemacht hat, wurde sie abgelehnt. Entscheidend war die Unsicherheit in der Bevölkerung – es ist nicht gelungen, die schwierige Vorlage einfach zu übersetzen. Und wenn man nicht genau weiss, welche Folgen eine Abstimmung hat, sagt man tendenziell eher nein.

Vor der Abstimmung haben Sie gesagt, ein Nein wäre verantwortungslos – wie gehen Sie nun mit diesem deutlichen Volksentscheid um?

Für den Aargau und für die Schweiz stellt sich das Problem, dass wir nun jahrelang eine Rechtsunsicherheit haben werden. Es ist wichtig, dass der Bund nun schnell eine neue Vorlage bringt. Darauf werde ich zusammen mit den Finanzdirektoren der anderen Kantone in Bern drängen.

Sie haben vor negativen Folgen für den Aargau bei einem Nein gewarnt – aber vorerst ändert sich doch nichts?

Ohne die Bundeslösung mit der abgelehnten Unternehmenssteuerrefom III können wir nicht über die Instrumente verfügen, die von der OECD als rechtmässig akzeptiert werden. Es droht ein schädlicher Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen – die einzige Möglichkeit, um Unternehmen hier zu behalten, sind jetzt generelle Senkungen der Firmensteuern.