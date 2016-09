«Gute Idee mit guter Begründung – allerdings mit unbrauchbarem Umsetz-

ungsvorschlag», so urteilt der Vorstand des Aargauischen Schulleiterverbands über die Motion der FDP. Das Ziel könne nicht kostenneutral erreicht werden. «Mittel aus dem Schulbereich dazu zu verwenden, mutet geradezu abenteuerlich an.» Diese Gelder seien in den letzten Jahren massiv gekürzt worden, heisst es in der Stellungnahme weiter.