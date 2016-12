Kommen neue Phänomene auf, werden diese in der regierungsrätlichen Kommission besprochen. Aktuell sind dies etwa Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen oder Kinder, die schlagen. «Wir haben zuletzt mehrere Meldungen von der Polizei und der Dargebotenen Hand erhalten, die bestätigen, dass das zunehmend ein Problem ist», erzählt von Felten. Sie werde die Entwicklung beobachten und das Thema für die nächste Sitzung traktandieren.

Freiwilligkeit reicht nicht

In den letzten beiden Jahren waren es vor allem Tötungsdelikte im häuslichen Umfeld, die sich im Aargau häuften und die Experten beschäftigten. Februar 2015: 44-jähriger Vater tötet mutmasslich seine vierjährige Tochter in Niederlenz, später nimmt er sich im Gefängnis das Leben. Mai 2015: 36-Jähriger erschiesst in Würenlingen seine Schwiegereltern, seinen Schwager, einen Nachbarn und sich selbst. Juni 2015: 32-Jähriger ersticht seine Eltern in Sarmenstorf. Kürzlich zeigte eine Studie, dass 70 Prozent aller Tötungsdelikte in der Schweiz im häuslichen Kontext erfolgen. Es sind unvorstellbare Tragödien – und für die Kommission warfen sie die Frage auf: Was kann man unternehmen, um solche Fälle künftig eher zu verhindern? Mirjam von Felten sagt: «Es ist klar, dass man das nicht innerhalb einer Sitzung abhandeln kann.» Wichtig sei, dass es ein Gremium gebe, das sich solcher Fragen annehme und ständig versuche, das Hilfsangebot weiter zu verbessern.

Wichtigster Partner für die Fachstelle ist nebst der Polizei die Anlaufstelle Häusliche Gewalt AHG. Sie hilft Gewaltausübenden wie Gewaltbetroffenen, berät auch involvierte oder besorgte Dritte aus Familien- und Freundeskreis, Arbeitsumgebung oder Nachbarschaft. Die Polizei meldet alle Fälle der Anlaufstelle, diese kontaktiert die Betroffenen und bietet Beratungen und Lernprogramme an. Freiwillig und kostenlos. Vielen gelang so der Ausstieg aus der Gewaltspirale, die Mehrheit aber verzichtet der Freiwilligkeit wegen.

Hier wünscht sich die Expertin mehr rechtliche Handhabe. Zwar können Schlagende schon heute behördlich zu Lernprogrammen verpflichtet werden, doch nutzen längst nicht alle Staatsanwaltschaften und Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden dieses Mittel gleich konsequent.

Am Freitag ging in Aarau eine zweiwöchige Ausstellung über häusliche Gewalt zu Ende, organisiert von der Fachstelle. 1100 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Aarau und Hunderte Interessierte hatten sie besucht. Es meldeten sich viele Betroffene – pro Klasse im Schnitt eine Schülerin. Von Felten hatte damit gerechnet. Bewegend war es dennoch. Und es zeigte ihr, dass ihr die Arbeit noch lange nicht ausgeht.