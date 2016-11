In einem Alter, wo die meisten von uns längst pensioniert sind, ist der Mann mit dem Saxofon und dem Piccolo so aktiv wie eh und je. Denkt er womöglich aber doch ans Aufhören? «Musiker zu sein ist ein Zustand, ein Lebensgefühl – da kannst du dich nicht pensionieren lassen. Und so lange die Gesundheit und das Publikum mitspielt, ist die Musik der grösste Spass, den ich mir vorstellen kann.» Darum ist er auch jetzt mit seiner Big Band unter dem Motto «Swing Live» auf Tournee. Neben vielen Höhepunkten seiner Karriere ist für Pepe Lienhard 2008 ein ganz grosser Traum in Erfüllung gegangen. Damals durfte er am Jazz-Festival in Montreux zusammen mit seinem Idol Quincy Jones den Abend zum 50. Jubiläum des Festivals mit seiner Big Band bestreiten. Ein Erlebnis, das Pepe Lienhard nie vergessen wird.

Live mitbestimmen auf Tele M1

Am Samstag, 19. November, wird im Rahmen einer festlichen Gala in der Umweltarena in Spreitenbach die Gewinnerin oder der Gewinner des NAB Award feierlich gewählt. Die Aargauer Bevölkerung kann via Telefon und SMS für einen der drei Finalisten abstimmen. Die Wahl wird ab 20.15 Uhr live auf Tele M1 übertragen. Wer von den Gala-Gästen und vom Tele M1-Fernsehpublikum am meisten Stimmen erhält, wird „Aargauer/in des Jahres 2016». Die Fernsehzuschauer und Gäste in der Umweltarena entscheiden je zur Hälfte, wer den begehrten NAB AWARD nach Hause nehmen darf. (az)