Dazu kommt das Eigenkapital der AEW Energie AG und deren Axpo-Beteiligung. Dieses Asset ist nach dem AEW-Rechnungsabschluss 2015 1,6 Milliarden Franken wert. Zusammen kommt Reimann auf einen Wert der Beteiligungen von 2,4 Milliarden.

Gegenüber 2010 ist das ein Minus von 422 Millionen Franken. In den Büchern des Kantons sind diese beiden Beteiligungen sehr vorsichtig mit 97 Millionen Franken verbucht. Der Kanton hat also noch Reserven von über 2 Milliarden Franken, so Reimann, bis bei ihm ein Abschreibungsbedarf entsteht.

Er sagt deshalb: «Axpo ist keinesfalls wertlos. Wir hoffen sehr, dass die Talsohle in den nächsten Jahren durchschritten ist.» Der enorme Axpo-Verlust 2014/15 von nahezu einer Milliarde Franken sei auf Anlageabschreibungen und tiefere Erträge zurückzuführen. Immerhin sei der Strompreis jüngst wieder etwas gestiegen.

Eine Prognose, wie sich der Wert der Axpo weiterentwickeln könnte, wagt Reimann nicht. Weil die Energiefirmen ihr Produkt oft auf Termin verkaufen, sei zwar das operative Ergebnis bis zwei Jahre voraussehbar. Die Entwicklung des Anlagenwerts sehe man aber beim besten Willen nicht voraus.

Sollte die Axpo längerfristig weiterhin grosse Verluste machen – was man beim Kanton nicht hoffe und auch nicht erwarte –, könnte man sich aber, um die Risiken zu reduzieren, schon überlegen, «ob gewisse Geschäftstätigkeiten der Axpo für die kantonale Energieversorgung so wichtig sind und reduziert werden könnten». Die Wasserkraftproduktion und KKW sollen aber vollständig beim Kanton resp. bei der AEW und Axpo verbleiben, fügt Reimann an.

Bald neue Eigentümerstrategie?

Die Regierung schaue aber sehr genau hin, betont Reimann. Über die aktuellsten Zahlen und Einschätzungen sei auch die Kommission Aufgabenplanung und Finanzen (Kapf) des Grossen Rates informiert worden.

In diesem Jahr war die Axpo schon mehrmals ein Thema in der Regierungssitzung, am Eigentümergespräch mit der Axpo-Spitze nahmen mehrere Regierungsvertreter teil. Ebenso ist der Kanton am Erarbeiten einer neuen Eigentümerstrategie für die beiden Beteiligungen.