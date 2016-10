Martina Bircher hat als Sozialvorsteherin schnell nationale Bekanntheit erreicht. Sie war schon im SRF-«Club» und eine der Hauptfiguren eines «Dok». Bircher hat einen interessanten Werdegang – nicht nur, weil sie bereits ein Jahr nach dem Zuzug in Aarburg den Sprung in den Gemeinderat schaffte. Sie ging ursprünglich in die Realschule, schaffte den Sprung in die Bezirksschule und machte das KV bei der Alu Menziken. Heute arbeitet die FH-Betriebswirtschafterin bei der Post.