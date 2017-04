Wir treffen uns um die Mittagszeit bei der Echolinde. Von hier oben gibt es einen klaren Panoramablick auf Aarau und die dahinter liegende Aargauer Landschaft. Lukas Pfisterer kommt mit dem Velo, ist trotz Steigung kein bisschen ausser Atem. Das lässt auf einen trainierten Biker schliessen. Ja, bestätigt Pfisterer, Velofahren sei seit Kindstagen ein grosses Hobby von ihm. Auch den Militärdienst leistete er vom Rekruten bis zum Oberleutnant bei den Radfahrern.

Warum hat er den Journalisten für das Gespräch hierher bestellt?

«Zuerst einmal ist das hier einfach ein schöner Ort. Ich bin oft hier, um den Kopf zu lüften. So ein Ort erinnert auch daran, dass man gelegentlich etwas Abstand nehmen und in die Ferne schauen sollte, um zu erkennen, dass die Welt viel weiter ist, als man im Alltag sieht; dass man sich, nicht in den Details verlieren sollte», sagt Pfisterer. Am Morgen arbeitete er in seiner Anwaltskanzlei, über Mittag war er kurz zu Hause bei der Familie; nach unserem Gespräch radelt er unverzüglich zu den Amtsgeschäften ins Rathaus, am Abend ist er im Einwohnerrat. Ein normaler Arbeitstag also im Leben des Aarauer Stadtrates Lukas Pfisterer.