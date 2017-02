Der Saal ist zum Bersten voll, die Stimmung laut, fröhlich, erwartungsvoll. Auf der Bühne, die mit einem Teppich aus Sägemehl bedeckt ist, spielen vier Buben Fussball, auf der Nebenbühne drei Musikanten lüpfige Ländlermusik. Die mit leichter Ungeduld im Saal wartenden Schwingerfreunde müssen sich noch ein paar Minuten gedulden, bis die im Stau steckengebliebenen Trychlerfründe Moslig den «Ochsen» in Lupfig erreicht haben. Dann aber steht der grandiosen Munitaufe nichts mehr im Weg. Die Trychlerfründe ziehen auf die Bühne und zeigen in einer exakten Choreografie, wie viel akustische Energie in einem Dutzend gleichzeitig betätigter Treicheln steckt.

Die Lebendpreisspender

Dann ergreift der Burkart Thierry das Wort. Er ist nicht als Nationalrat hier, sondern als OK-Präsident des 111. Aargauer Kantonalschwingfestes, das am 7. Mai in Brugg geschwungen wird. Der Schwingklub Baden-Brugg organisiert dieses Mal, weil er just in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. 130 Schwinger werden erwartet, unter anderen auch Orlik Armon, der erfolgreichste Schwinger der vergangenen Saison. Auch Bundesrat Maurer Ueli wird in Brugg dabei sein. Als Gast natürlich, nicht als Schwinger. «Aber heute Abend steht der Muni im Zentrum», sagt Burkart und er nennt die drei Merkmale, die das Schwingen auszeichnen: Einfachheit, Bescheidenheit und Tradition. Die Zustimmung im Saal ist beträchtlich. Burkart bedankt sich nach alle Seiten, ganz speziell aber bei den Lebendpreisspendern.

Lebendpreisspender sind jene grosszügigen Menschen oder Firmen, die für den Sieger und die Beinahe-Sieger lebende Preise spenden. Im konkreten Fall des 111. Aargauischen Schwingerfestes sind dies ein Muni, ein Rind und ein Fohlen. Eingeladen zur Muni-Taufe sind aber auch alle andern grosszügigen Spender von Preisen, von Sach- und Dienstleistungen. Weil das so viele sind, ist auch der Saal entsprechend pragelvoll. Und das wiederum ist ein unmissverständliches Zeichen dafür, wie beliebt Schwingen in der Bevölkerung ist und wie tief verankert.