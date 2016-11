Nur die Kantone Zürich, Schaffhausen und Graubünden produzieren in der Deutschschweiz mehr Wein als der Aargau. 1,9 Millionen Liter kamen auf einer Fläche von 385 Hektaren im letzten Jahr zusammen. Fakten wie diese finden sich in der aktuellen Ausgabe des Weinmagazins «Vinum». Auf mehreren Sonderseiten wird darin die Weinbauregion Aargau geadelt. Der Beitrag eröffnet eine Serie von zehn Porträts, in denen die Zeitschrift die wichtigen Weinanbauregionen der Deutschschweiz vorstellt. 90 Prozent des einheimischen Weins trinkt die Bevölkerung gleich selbst. Weshalb die Autorin des Artikels zum Schluss kommt: «Die Aargauer wissen, was gut ist.»

In fast 80 Gemeinden wird Wein gekeltert. Eine Tradition, die bis in die Römerzeit zurückreicht, wie archäologische Funde aus Vindonissa und Augusta Raurica beweisen. Die Rebfläche war in früheren Jahren schon grösser als heute. 1860 etwa waren auf 2700 Hektaren Reben angebaut, das ist so viel wie zurzeit in der ganzen Deutschschweiz.