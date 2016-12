Die meisten Interventionen erfolgten naheliegenderweise in Gebieten mit vielen Plätzen in Asylunterkünften (zur regionalen Verteilung vgl. Tabelle). Von den 870 Einsätzen fanden 259 in Asylunterkünften selber oder in der unmittelbaren Umgebung statt. Am meisten davon in Aarau (48), gefolgt von Bremgarten (35) und Kaiseraugst (23). Von den Asylsuchenden, die die Polizei auf Trab hielten, waren 55 Jugendliche unter 18 Jahren.