1 Worum geht es bei der kantonalen Volksabstimmung vom 21. Mai?

Im Aargau kommen zwei Vorlagen zur Abstimmung. Auf nationaler Ebene geht es um die Energiestrategie 2050 und auf kantonaler Ebene um eine Krankenkassen-Prämienverbilligungs-Initiative der SP. Die SP hat ihr Begehren im April 2016 mit rund 3200 gültigen Unterschriften eingereicht.

2 Was verlangt diese Volksinitiative?

Die Initiative stellt mehrere Forderungen auf, die zum Teil schon erfüllt sind. Die nicht erfüllte Hauptforderung lautet, dass der Kanton finanziell mindestens 80 Prozent so viel an die Prämienverbilligungen beisteuern muss, wie der Bund. Heute zahlt der Kanton nur rund 50 Prozent so viel wie der Bund.