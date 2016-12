Für den Kanton Aargau würde dabei die hübsche Summe von rund 7 Millionen Franken herausschauen. Mit diesem Geld könnte der Kulturlastenausgleich finanziert werden, aus dem die FDP erst ganz aussteigen wollte, bevor sie sich doch umentschied.

Wo der Gewinner am meisten spart

In den Gemeinden unterscheidet sich der Geldsegen je nach Steuerfuss enorm. So müsste der glückliche Gewinner beispielsweise in Schwaderloch – mit 126 Prozent die Aargauer Steuerhölle – dem Steuervogt rund 8,9 Millionen abtreten.