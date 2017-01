Bis kommenden Donnerstag müssen die Hilfsgüter bereitstehen. Dann kommt der Container, der das ganze Material ins Kriegsgebiet von Syrien bringt, wo es dringend benötigt wird. «Ich bin guter Dinge», erklärt Neukomm und fügt überzeugt an: «Wir haben so viele Helfer hier, wir schaffen das!»

«Man kommt schon an seine Grenzen»

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Marit Neukomms Hilfswerk «Volunteers for Humanity» noch kaum jemandem bekannt. Die Oberentfeldnerin wurde mit einer überschaubaren Menge Hilfsgüter versorgt und griff dafür auf die Hilfe einer Hand voll freiwilliger Helfern zurück. Doch diese Zeiten sind definitiv vorbei: Seit das Hilfswerk auch dank Neukomms Auszeichnung mit dem NAB-Award so bekannt ist, wird sie mit Hilfsgütern regelrecht überrannt.

«Man kommt schon an seine Grenzen», muss Marit Neukomm eingestehen. «Doch es gibt so viele Menschen, die mithelfen wollen. Das motiviert einen und gibt einem Schub, um weiterzumachen.» Ursprünglich rechnete die Oberentfeldnerin mit 10 Tonnen Hilfsmaterial. Bislang zusammengekommen sind aber rund 35 Tonnen. (luk)