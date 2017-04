Nachdem sie schon in den letzten Jahren mehrfach für den Gesundheitsbereich grosse Nachtragskredite beantragen musste, erwartet die Aargauer Regierung im Jahr 2017 erneut massive Mehrkosten. In einem Brief an die Grossrätinnen und Grossräte schreibt sie, es gehe um einen Nachtragskredit von 25 bis 35 Millionen Franken.

Und weiter: «Aufgrund des Jahresabschlusses 2016 und auch der anschliessend geführten Gespräche mit den Spitälern muss davon ausgegangen werden, dass die für das Jahr 2017 eingestellten Mittel nicht ausreichen werden, obwohl den Berechnungen für das Budget 2017 höhere Fallzahlen, die Zunahme des Schweregrads und eine Anpassung bei den Fallpauschalen zugrunde gelegt wurden.» Doch anders als bisher will die Regierung dies nicht einfach hinnehmen.

Zeit bis Ende August

Auf Antrag von Regierungsrätin Franziska Roth, der Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), hat sie eine Task Force Gesundheitskosten ins Leben gerufen, die bis Ende August Vorschläge für mittelfristig realisierbare Massnahmen zur Kosteneindämmung erarbeiten soll. Dies bestätigt DGS-Generalsekretär Stephan Campi auf Anfrage der az.