Müslüm mit Hofmann auf der Bühne

Eine andere grosse, wenn nicht die grösste Herausforderung ist die Trennung zwischen Asylsuchenden und Flüchtlingen. Asylsuchende im Verfahren dürfen nicht integriert werden, da nicht klar ist, ob sie wieder in die Heimat zurückkehren. Schwierig kann die Unterstützung auch bei anerkannten Flüchtlingen sein, die eine höhere Vorbildung mitbringen und etwa in einem Deutsch-Anfängerkurs unterfordert sind: Will die AIA ihnen helfen, kann sie dies nur über individuelle Gesuche an private Stiftungen. «Es muss uns noch gelingen, alles sinnvoll zu verzahnen», sagt Lelia Hunziker.

Zum Schluss des Gesprächs kommt das Lächeln zurück. Am 11. Mai findet das nächste «Forum Integration» statt, diesmal zum Thema «Der Schweizer Pass – vom Bürgerrecht in einer mobilen Gesellschaft». Vielversprechend tönt auch das Programm des Interkulturfests, das am 31. Juni/1. Juli in der Alten Reithalle Aarau über die Bühne gehen wird. Erwartet werden etwa Urs Hofmann und Müslüm – beide am Rednerpult – sowie die Musiker vom Argovia Philharmonic.