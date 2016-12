Arm zu sein ist in der Schweiz ein relativer Zustand. Armut bedeute nicht, unter der Brücke schlafen zu müssen, erklärte Xaver Wittmer von Pro Senectute Aargau jüngst in einem az-Interview – dafür sei das Netz an Versicherungen und Zuständigkeiten zu eng. Die Leute würden jedoch darunter leiden, nicht an der Gesellschaft teilhaben zu können. «Das ist Armut in der Schweiz.»

Auch auf die Schlafsituation kann sich der Kontostand hierzulande allerdings auswirken: über 1000 Betten hat die Winterhilfe in diesem Jahr verteilt, 21 davon im Aargau, wie Marcel Muther von der Winterhilfe Aargau auf Anfrage sagt. Natürlich gebe es auf dieser Welt Schlimmeres, «aber trotzdem sollte bei uns niemand auf dem Boden schlafen müssen».

10 000 Kerzen für Solidarität

Armut ist, wie dieses Beispiel zeigt, bei uns häufig unsichtbar. Die Caritas-Solidaritätskampagne «Eine Million Sterne» will dies ändern. Wie jedes Jahr in der Adventszeit werden morgen Samstag landesweit auf öffentlichen Plätzen Kerzen angezündet, gemäss dem Hilfswerk «als Zeichen für eine solidarische Schweiz, deren Stärke sich am Wohl der Schwachen misst». Über den Aargau verteilt werden an 21 Orten 10 000 bis 15 000 Lichter leuchten, schätzt Kurt Brand von Caritas Aargau. Der Erfolg der Aktion, dessen Erlös an Caritas-Hilfsprojekte für betroffene Familien geht, zeige, «dass die Leute durchaus sensibilisiert sind für das Thema Armut in der Schweiz».