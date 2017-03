An diesem Freitagnachmittag gibt es in der Aarauer Stadtkirche keine Gebete, sondern Befehle. «Aargauer Kantonspolizei, auf!», kommandiert der oberste Aargauer Kantonspolizist Michael Leupold. Wer eine blaue Uniform trägt, erhebt sich vom Sitz. «Aargauer Kantonspolizei, Achtung!» Leupold meldet die rund 40 Kader und 13 Aspiranten bei seinem Departementsvorsteher Urs Hofmann, an. Hofmann sagt «Ruhn», Leupold befehligt «Ruhn – nähmed Sie Platz.» Die Polizeimusik spielt auf.