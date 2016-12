Sie ist zwar nur «Prima inter pares», also Erste unter Gleichen. Freuen darf man sich im Aargau natürlich trotzdem, dass Doris Leuthard nach 2010 turnusgemäss zum zweiten Mal zur Bundespräsidentin gewählt wurde.

Der erste Aargauer Bundesrat Emil Welti hat dies gleich sechs Mal geschafft - was auch ihr Ziel sei, wie die Freiämterin an der Bundespräsidentinnenfeier in Aarau scherzte. Matthias Müller würde es sicher freuen: Sein 2006 komponierter «Doris Leuthard Marsch» wird schliesslich nicht alle Tage gespielt.