Es ist ja eigentlich skandalös, dass der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands die Wand des ehrwürdigen Aarauer Kultur- und Kongresshauses beschmiert. Dazu angestiftet wurde er allerdings von Frau Landammann Susanne Hochuli höchstpersönlich. Die Grünen-Politikerin beehrte heuer erstmals den traditionellen Gewerbe-Neujahrsapéro, in der Hand einen Stab mit oben angeklebtem Filzstift. Falls sie komme, werde er ein schwarzes Kreuz an die Decke malen, hat Kurt Schmid einst gescherzt. Etwas geziert hat er sich dann doch. Aber einer Regierungs-Aufforderung wird natürlich Folge geleistet. (PER)

Februar: Beichten im Abstimmungskampf

Im Abstimmungskampf zur Durchsetzungsinitiative geben beide Seiten alles, auch Beichten von Jugendsünden sind beliebt, um Unentschlossene zu überzeugen. «Wer hat in seiner Jugend nicht Sch... gebaut?», fragt etwa Andrea Arezina in den sozialen Medien. Womit die ehemalige Präsidentin der Juso Aargau und bis zu ihrem Wegzug vor kurzem SP-Einwohnerrätin in Baden in jungen Jahren so ihre Zeit verbrachte, schockiert rechtschaffene Bürger dann doch: «Mutproben à la wer getraut sich, das Caramba am Kiosk zu klauen oder Frauenfürze in den Briefkästen anzuzünden.» (Mou)

März: Dublers Prozess und die Tücken der Parkhäuser

In Wohlen kennt sich der az-Journalist, der per Liveticker vom Prozess gegen den Gemeindeammann Walter Dubler berichtete, gut aus. Weniger gute Ortskenntnisse hat er von Bad Zurzach, wo die Verhandlung stattfand. Dennoch fand er das Parkhaus des Zurzi-Parks, zahlte brav im Voraus die Gebühr bis 22 Uhr und machte sich auf zum Prozess. Doch als der Journalist am Abend zurückkehrte, stand er vor verschlossenen Gittertoren: Das Parkhaus war seit 19.30 Uhr zu, der Prozess hatte bis 20.30 Uhr gedauert. Weil er den Wohnungsschlüssel im Auto gelassen hatte – wer braucht den im Gerichtssaal? –, übernachtete der Redaktor gleich in Bad Zurzach. (FH)

April: 100 Jahre SP Aarau und Hofmanns Affenkostüm

In einer Broschüre der SP Aarau zu ihrem 100. Geburtstag schreiben Mitglieder, warum sie dieser Partei angehören. Der Dipl. Physiker ETH Beat Hollenstein stand als 68er der SP schon seit der Mittelschulzeit nahe. Hollenstein: «Der SP beigetreten bin ich aber erst 1987, als mich der als Affe verkleidete Urs Hofmann an einer Fasnacht im katholischen Pfarrhaus dazu animierte.» Bereut hat er es offenbar nicht. Heute ist er Kassier der SP Aarau. (MKU)

Mai: Harry Hasler beschert Glarner einen Erfolgskleber