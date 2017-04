Verwaltung modernisieren

Die vorhandenen Finanzen und Ressourcen will Dieth "optimal und nachhaltig" einsetzen". Darüber hinaus kündigte er an, eine gezielte Modernisierung der Verwaltung vorantreiben zu wollen. Seinem Departement komme dabei eine Schlüsselrolle zu.

Als Querschnittsdepartement biete das DFR für die gesamte Verwaltung, aber auch für die Gemeinden, professionelle Dienstleistungen in Bereichen wie Informatik, Immobilien und Personal. Mit der Digitalisierung von Leistungen und Prozessen könnten interne Abläufe verschlankt und beschleunigt werden.

Für neue Arbeitsmodelle offen

Veränderungen nötig sind nach Dieth auch bei der Bewirtschaftung der Immobilien. Heute bewirtschaftet der Kanton 978 Gebäude mit einem Gesamtwert von 2,35 Milliarden Franken. Mit einem raumsparenden Immobilienmanagement könne mehr Effizienz und eine verbesserte Zusammenarbeit erreicht werden, zeigte sich der CVP-Regierungsrat überzeugt.

Offen ist Dieth auch für neue Arbeitsmodelle in der Verwaltung. So könnte er sich durchaus vorstellen, dass Mitarbeitende vermehrt von zu Hause aus arbeiten. "Wenn wir unsere kantonale Verwaltung fit halten wollen für die Zukunft, dürfen wir es nicht verpassen, in Modernisierung zu investieren."

Als Finanzdirektor sieht Dieth seine Aufgabe nicht nur im Reduzieren des Aufgabenwachstums. "Ich sehe mein Departement in der Rolle des Ermöglichers", betonte er. Führen will er das DFR pragmatisch. Gestartet sei er mit der Devise "luege, lose, entscheide"- und daran will er auch festhalten.