Niemand muss eine Nachtschicht einlegen

800 Uhren hat er im Laden und in den Schaufenstern. Er lacht, als ihn die Schweiz am Wochenende fragt: Welcher arme Tropf muss all die Uhren umstellen? Und vor allem: Wann macht er das? Zur richtigen Zeit, also am Sonntagfrüh um 2 Uhr nachts?

Nein, sagt Frey, es werde niemand zur Nachtarbeit verdonnert. Und auch einen Kronen-Dreh-Krampf muss keiner seiner Mitarbeiter erleiden. «Wir stellen die Uhren nicht auf einmal um», erklärt er. «Das wäre nicht zu bewältigen.» Die Umstellung erfolgt in Etappen. Die erste Zeiger-vor-Welle bewältigt sein Team bereit heute Samstag – also Stunden vor dem Countdown. Ziel sei, so Frey, alle Uhren im Schaufenster bis zum Dienstag auf die richtige Zeit getrimmt zu haben. Er lacht. «Konfus macht uns die Mehr-Zeitigkeit nicht, versichert Frey.