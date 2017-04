Kaiseraugst wird auch in Zukunft stark wachsen. Bis 2040 könnte die Gemeinde gut 7900 Einwohner zählen. Davon gehen die Prognosen des Kantons Aargau aus. Für die Gemeinde würde das ein Wachstum von gut 40 Prozent bedeuten; Ende des vergangenen Jahres zählte Kaiseraugst 5609 Einwohner. «Es gilt nun aufzuzeigen, wo diesen zusätzlichen Leuten Wohnraum geboten werden kann», sagte Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi an einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend. «Das ist eine diffizile Aufgabe.» Angesichts der kaum vorhandenen Baulandreserven erst recht.

An der Informationsveranstaltung präsentierte die Gemeinde die ersten Ideen zum neuen Entwicklungsleitbild. Dieses wird die Grundlage für die anstehende Totalrevision der Bau- und Nutzungsordnung bilden. Der Tenor ist klar: Weiteres Bauland kann nicht eingezont werden. Das verbietet das neue Raumplanungsgesetz des Kantons. Also gilt es, bestehende Siedlungsgebiete zu verdichten.

Höhere bauliche Dichte

Die Kommission, die am Entwicklungsleitbild arbeitet, besteht aus Vertretern des Gemeinderats, der Baukommission, der Verwaltung sowie der Ortsbürger und der Einwohnerschaft. Begleitet wird sie vom Planungsbüro Planar. Dessen Geschäftsführer Oliver Tschudin gab den rund 50 Interessierten einen Einblick in die Überlegungen. Wobei er betonte, dass es sich um einen «Werkstatt-Bericht» handle – also noch nichts definitiv beschlossen sei.

Vorgesehen ist derzeit in Gebieten mit niedriger baulichen Dichte – etwa dem Einfamilienhausquartier bei der Friedhofstrasse – eine zweigeschossige Grundzonierung. Mit Möglichkeiten, kleine Mehrfamilienhäuser zuzulassen. In Quartieren, die heute über eine mittlere bauliche Dichte verfügen – ein Beispiel sind die Überbauungen am Junkholzweg – sollen ebenfalls Verdichtungen möglich sein. Wo heute bereits eine hohe bauliche Dichte herrscht – Stichwort Liebrüti – sollen weiterhin höhere Bauten ermöglicht werden. So könnte die Bevölkerungszahl pro Hektare kontinuierlich gesteigert werden.

Ein Augenmerk will die Gemeinde auf die Qualität der Grünzonen und die Verkehrserschliessung legen. Demnächst soll ein Vorschlag für den kommunalen Gesamtverkehrsplan vorgelegt werden.

Thommen-Areal im Zentrum

Eine wichtige Rolle in den Überlegungen der Gemeinde zur Zentrumsplanung spielt das Areal der Thommen AG beim Bahnhof. Für das Recycling-Unternehmen soll «mittelfristig eine Lösung gefunden werden», wie Sibylle Lüthi sagte. Will heissen: Das Unternehmen, gegen das sich in der Vergangenheit wegen Emissionen bereits der Zorn der Anwohner richtete, soll einen neuen Standort ausserhalb der Wohngebiete kriegen. «Es geht Schritt für Schritt und es sind kleine Schritte – aber es gibt Hoffnung», so Lüthi.

Tschudin attestierte dem Areal «grosses Potenzial für die Zentrumsentwicklung». Hier könnten nicht nur weitere verkehrstechnisch gut erschlossene Wohngebiete mit hoher baulicher Dichte geschaffen werden – die zusätzlichen Einwohner würden auch das bestehende Zentrum weiter beleben, stellte Tschudin in Aussicht. So könnten die Wünsche der Bevölkerung nach einem Treffpunkt und einem Laden im Zentrum erfüllt werden.

Der Gemeinderat gibt nun der Bevölkerung die Möglichkeit, sich zu den Plänen zu äussern. Er führt ein freiwilliges Mitwirkungsverfahren durch. Der Entwicklungsplan sowie ein Interventionsplan sind auf der Homepage der Gemeinde einsehbar und liegen auch auf der Verwaltung auf.

Bis am Freitag, 5. Mai, sind schriftliche Eingaben möglich. Gemeindepräsidentin Lüthi bat die rund 50 Interessierten am Informationsabend, sich einzubringen: «Wir stehen noch ganz am Anfang der Planung. Mit der Mitwirkung können wir die Gefahr, in die falsche Richtung zu planen, minimieren.»