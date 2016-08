Der Grosse Rat hat am Dienstag beschlossen, nicht auf das vom Regierungsrat vorgeschlagene Standort- und Raumkonzept für die Berufs- und Mittelschulen einzutreten. Damit bleibt es vorläufig beim Status quo in Sachen Berufsschulstandorte und Berufszuteilungen. Hans Marthaler, Rektor des Berufsbildungszentrums Fricktal (BZF) in Rheinfelden, gehörte zu den Unterstützern des regierungsrätlichen Kompromiss-Vorschlags. Nun äussert er sich zum Nicht-Entscheid des Grossen Rats.

Das BZF wäre mit der regierungsrätlichen Vorlage gestärkt worden. War der Dienstag für Sie also ein Trauertag?

Hans Marthaler: Klar ist: Ich bedaure den Entscheid. Aus unserer Sicht war der regierungsrätliche Vorschlag gut. Auf eine Art sind wir aber auch froh, dass wir eine Verschnaufpause erhalten. Obwohl uns klar ist, dass die notwendige Reorganisation der aargauischen Berufsfachschulen damit nicht abgeschlossen ist.

Bildungsdirektor Alex Hürzeler sprach von einem «Ausbluten auf Raten» für die kleinen Standorte. Ist damit auch das BZF gemeint?

Ja, wir sind sicher betroffen. In Rheinfelden haben wir relativ viele Berufe und relativ wenig Lernende. Aufgrund dieser Struktur sind wir zu vergleichsweise kleinen Abteilungsgrössen gezwungen. Grosse Schulen haben da entscheidende Vorteile. Deshalb wäre der regierungsrätliche Vorschlag zur regionalen Bildung von Kompetenzzentren für den ganzen Kanton und für unsere Lernenden von Vorteil gewesen.