Vertreter von Gemeinden beiderseits des Rheins erinnerten am Dienstag in Laufenburg an die Winterhilfe vor 70 Jahren. 1947 bis 1949 versorgten die Gemeinden des Bezirks Laufenburg Kinder in der deutschen Nachbarschaft mit Lebensmitteln und anderen Sachspenden. «Die Geschichte zeigt, dass die Menschen in der Not auch über die Grenze hinweg zusammenstehen», erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger bei der Feierstunde im Hotel Rebstock. Stadtammann Herbert Weiss nannte die damalige Aktion ein Zeichen auch für jene, die heute wieder Mauern errichten wollten.

Gemüse, Obst und Fett

«Aus unseren Nachbargemeinden Murg, Laufenburg und Albbruck liegen ärztliche Berichte vor, dass 70 bis 80 Prozent der Schuljugend unterernährt und unterentwickelt sind. Noch grösser ist die Zahl der Kropfkranken und Wurmverseuchten», hiess es 1946 in einem Aufruf an die Bevölkerung des Aktionskomitees «Winterhilfe für die Kinder in den Badischen Nachbargemeinden». Mehrere prominente Fricktaler Persönlichkeiten gehörten ihm an, darunter der Laufenburger Stadtammann Jean Brennenstuhl. Er sei im Sommer von seinem Amtskollegen jenseits des Rheins dringend um Hilfe gebeten worden, berichtete Franz Schwendemann, der ehemalige Direktor des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee, in seinem Vortrag über die Nothilfe.