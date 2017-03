Fast ein Fünftel ist erst ein Jahr oder weniger im Amt. Das heisst: Es gab viele vorzeitige Rücktritte. In Magden, Mumpf und Schupfart waren es gezielte Wachablösungen, in Ueken sorgte ein Disput im Gemeinderat für den Rücktritt des Ammanns. In Eiken, das in den letzten drei Jahren von insgesamt sechs Rücktritten geradezu durchgeschüttelt wurde, trat Ammann Patrik Balmer letzten Oktober nach nur 17 Monaten wieder zurück, weil es ihm nicht gelang, Familie, Firma und Gemeinderat unter einen Hut zu bringen.

Von den drei Politdinosauriern – Hansueli Bühler, Willy Schürch und Roger Fricker – tritt nur Fricker nochmals an. «Ich bin noch voll motiviert», sagt er – nach 19 Jahren.

Ein derart langes Engagement ist heute eine Seltenheit, weiss auch Amtsjahr-König Hansueli Bühler. Er sieht für die Tendenz zu immer kürzeren Amtszeiten fünf Gründe. Erstens sei die Belastung in den letzten Jahren stark gestiegen. Zweitens seien immer weniger Firmen bereit, Zeit für ein Amt zur Verfügung zu stellen. Drittens werde die Belastung oft unterschätzt. Viertens stellt Bühler auch eine Verrohung der Sitten fest. «Man wird heute schnell und sehr persönlich angegriffen.»

Fünftens sei die Wertschätzung gegenüber Amtsträgern stark gesunken. «Wenn der Steiner Ammann vor 50 Jahren sagte: ‹Der Rhein fliesst aufwärts›, dann glaubten es ihm die Leute. Wenn ich heute sage: ‹Der Rhein fliesst abwärts›, geht jeder nachschauen», sagt er bewusst zugespitzt. Es sei gut, dass Ammann, Arzt, Lehrer und Pfarrer nicht mehr auf einem hohen Schemel stehen. «Aber nun hat es sich ins Gegenteil verkehrt.»

Bühler beobachtet die stets kürzer werdenden Amtszeiten «mit Sorge». Denn damit drohe, Know-how und Wissen verloren zu gehen. «Man braucht zwei bis drei Jahre, bis man sich eingearbeitet hat. Geht man dann gleich wieder, bringt es nicht viel.» Einem selber und dem Dorf.

Bühler hat das Amt 23 Jahre ausgeübt, «weil ich daran Spass hatte und wir stets ein Super-Team waren». Das sei entscheidend. Für ein gutes Klima zu sorgen, rät er jungen Amtskollegen. Und: sich bei aller Belastung Zeit für Hobby und Freunde zu nehmen. Denn: Irgendwann ist das Amt zu Ende. Doch das Leben geht weiter.