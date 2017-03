Zum Wochenbeginn eine kleine Fitnessübung für den Kopf. Wir sagen laut und deutlich «Nein». Und zwar, ohne mit dem Kopf zu nicken. Dann wär’s nämlich ein «Ja».

Wir sagen also laut und deutlich «Nein».

Und bevor wir «Nein» sagen, denken wir, dass wir «Nein» sagen wollen. Mutmasslich also haben wir, wollen wir den Neurologen glauben, unsere linke Gehirnhälfte gebraucht, um dieses «Nein» über die Lippen zu bringen. Unsere linke Gehirnhälfte ist nämlich verantwortlich für alles, was allgemein als «Denken» bezeichnet wird.

Die rechte Hirnhälfte dagegen ist mehr der Sponti-Typ. Vertraut auf das Bauchgefühl, lässt Gefühlen und Kreativität freien Lauf, schickt Visionen in den Ausgang.

Bei unserer heutigen Kopfübung lassen wir aussen vor, was sich allenfalls unter diesen rechten Hirnlappen verbirgt: Wir aktivieren nichts von alledem. Nichts mit Intuition, mit Sprunghaftigkeit, mit Fantastereien und Grössenwahn.

Wir konzentrieren uns also vollständig auf das Denken. Achtung: Auf das Denken!

Und nun versuchen wir zu begreifen:

Es gibt in unserer Gegend den Fricktal Regio Planungsverband, dem 35 Gemeinden angehören. Jede dieser Gemeinden schickt jedes Jahr für jeden Einwohner aus ihrer Gemeinde dem Verband 2.80 Franken. Als Zweck definiert die Organisation: «Fricktal Regio setzt sich für die gesunde und nachhaltige Entwicklung des Lebensraums Fricktal ein.»

Lebensraum. Gesund. Nachhaltig – tolle Wörter. Daran wollen wir also denken: Lebensraum! Gesund! Nachhaltig! Und auch daran, was Fricktal Regio in einer unlängst veröffentlichten Mitteilung festhielt: «Fricktal Regio ist sich der Schönheit der Fricktaler Landschaft und deren touristischen Wert bewusst.»

Es ist davon auszugehen, dass bei diesen Feststellungen die linke Hirnhälfte aktiviert wurde: Man hat sich dabei etwas gedacht. Und das, was man dachte, das schrieb man auch nieder.

Soweit, so gut.

Alfred Herrhausen, der leider viel zu früh von meuchelnden Terroristen ermordete deutsche Banker, brachte die Sache mit dem Denken einst auf den Punkt: «Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.»

Also: Wir müssen nicht nur denken und erklären. Wir müssen das alles auch tun und verkörpern. Für unsere Organisation hiesse das: Fricktal Regio will den tollen Lebensraum der Region schützen sowie gesund und nachhaltig entwickeln – ohne Wenn und Aber.

Das geht dann, Originalton Fricktal Regio, so: «In den zukunftsweisenden Planungsinstrumenten der letzten Jahre wie dem Regionalen Entwicklungskonzept Fricktal hat sich Fricktal Regio immer für eine unversehrte Landschaft und gegen die Windkraft ausgesprochen. Es ist jedoch auch zu akzeptieren, dass mit der vom Bundesrat beschlossenen Energiewende die Windenergie einen neuen Stellenwert bekommen hat. Fricktal Regio akzeptiert vor diesem Hintergrund, dass im Gebiet Burg eine Windkraftanlage erstellt werden kann.»

Ohalätz. Jetzt hat sich also die rechte Hirnhälfte eingemischt. Man denkt und sagt, man sei für eine gesunde und nachhaltige Entwicklung des Lebensraums. Um dann das, was man gedacht und gesagt hat, gleich absurdum zu führen: Das was wir sagen, tun wir nicht. Und so wie wir das tun, sind wir nicht wir.

Es ist halt schwierig mit dem Denken. Und noch schwieriger wird es, wenn sich die Politik ins Denken einmischt.

Nun komme bitte keiner dieser RegioAbgeordneten mit dem Verweis, man dürfe ja vielleicht im Lauf der Zeit auch klüger werden. Iwo: Dass die vom Bundesrat beschlossene Energiewende nie und nimmer funktionieren wird, dass ergo also auch die Windräder mitsamt den weiteren alternativen Energieträgern die geplante Abwicklung der Kernkraft und das vorgesehene Abmurksen funktionierender Wasserkraftwerke nicht ausgleichen mögen – den Granden in diesem Planungsverband ist das offenbar schnurz. Genauso wie die Tatsache, dass der Souverän erst in zehn Wochen über das Thema entscheidet. Hauptsache, wir bezahlen ihren Unsinn.

Aber eigentlich zahlen wir fürs Denken.

Und nicht für Windfahnen.