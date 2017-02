Die 15-jährige Joelle wurde heute Morgen gefunden. Der Aufenthalt der Vermissten konnte in einer Stadt in Niedersachsen ermittelt werden. Sie befindet sich derzeit in Obhut des dortigen Jugendamtes.

Nachdem das Mädchen in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag verschwunden war, wurde am Sonntagnachmittag eine erste Spur von ihr bestätigt: Sie wurde auf dem Badischen Bahnhof in Basel gesichtet.

Polizei und Behörden versuchen noch den Beweggrund für das Verschwinden der Jugendlichen zu ermitteln.