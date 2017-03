Auf einem Bauernhof in Obermumpf verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag Zutritt zu einem Stall. Er missbrauchte dort ein Kalb. Am Morgen darauf wurde bemerkt, dass das Jungtier Schwellungen im Afterbereich aufwies. Es musste tierärztlich behandelt werden.

Die Kantonspolizei Aargau leitete umgehend die Ermittlungen zur Täterschaft ein. Im Stall blieb ein Hosengurt zurück. Dieser dürfte vom Täter stammen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37) zu melden. (yas)