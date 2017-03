Sie erinnert sich noch gut an die elend zugerichteten Vögel – und auch an die zähen Verhandlungen, die sie führen musste, bis die Gemeinde einlenkte. Denn bereits sechs Jahre zuvor hatte sie bei der Gemeinde wegen des Seils reklamiert. «Passiert ist nichts.»

Als sich dann 2009 die Augenzeugenberichte über Schwäne, die ins Fährseil flogen, häuften, reichte sie im Namen des Schwanenschutzkomitees schriftlich einen Antrag ein. Ausserdem gelangte sie an den Kanton.

Die Forderung, die sie damals stellte, ist die gleiche, wie sie sie heute für den geplanten Rheinsteg vorbringt: Es braucht eine Verblendung an den Seilen. «Das ist eine einfache und kostengünstige Massnahme», sagt sie. Einige Plastikbänder reichen aus. Rund 20 Zentimeter lang müssen sie sein, damit sie sich im Wind bewegen und so als Hindernis von den Vögeln wahrgenommen werden. Schwarz-weiss sollten sie zudem sein, weil die Vögel diesen Kontrast am besten sehen.

Fähnchen während Winterpause

In Mumpf fand man nach rund fünf Monaten, mehreren Gesprächen und einem Augenschein eine Lösung, mit der beide Seiten leben konnten: Während der Winterpause der Fähre, also vom Oktober bis April, wird seither eine Verblendung am Fährseil angebracht.

Während der Fährsaison allerdings müssen die Streifen heruntergenommen werden; in dieser Zeit bleibt das Seil für die Wasservögel und Schwäne bis heute weitgehend unsichtbar. «Einen Dreiviertelerfolg», nannte Carmen Weitzel den getroffenen Kompromiss damals, im Mai 2010.

Der Vorschlag, ein zweites, mit Fähnchen versehenes Seil zu spannen, kam aus Kostengründen für den Gemeinderat nicht infrage. «Vor einigen Jahren hat die Sanierung des Fährseils 60 000 Franken gekostet», sagte der damalige Gemeindeammann Jürg Müller im Mai 2010 zur az. «Ein zweites Seil zu ziehen, würde sich wohl in einem ähnlichen Rahmen bewegen.»

Die Massnahme mit den Fähnchen hat sich laut Gemeindeschreiber Reto Hofer bewährt. «Seither ist mir kein Fall bekannt, in dem ein Schwan ins Seil geflogen ist.» Auch Stefan Weiersmüller, Präsident der Pontoniere Mumpf, zieht eine positive Bilanz. «Seit wir die Verblendung haben, ist es ruhig.»

Allerdings hielt die erste Verblendung nicht lange. «Nach eineinhalb Jahren waren die Fähnchen zerfleddert», erinnert sich Stefan Weiersmüller. Seither werden über den Winter zwei zweifarbige Holzbretter angebracht.

Dies sei «doch etwas wenig», urteilt Carmen Weitzel. Die erste Verblendung sei vorbildlich gewesen, sagt sie. Mit zwei Brettern jedoch sei nicht mehr garantiert, dass alle Vögel das Seil rechtzeitig sähen. Die Tierschützerin verstummt kurz, fügt dann hinzu: «Aber zwei Verblendungen sind immer noch besser als gar keine. Auch das hilft.»