Auf das Schuljahr 2017/2018 sollen in der Gemeinde Mettauertal die Tagesstrukturen eingeführt werden. «Die Tagesstrukturen kommen, das ist beschlossene Sache», so Gemeinderätin Vreny Schmid an einer Infoveranstaltung. Mit diesen will die Gemeinde Mettauertal für die begehrten jungen Familien mit Kindern attraktiver werden und sie als Neuzuzüger locken.

Aber auch die schon dort Wohnenden sollen davon profitieren, ihre Sorgen um die Kinder ein Stück weit abgeben, Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommen und auch den Kindern selbst damit etwas Gutes tun. Schmid sprach davon, dass die Zeit der Grossfamilie vorbei sei, würden doch immer mehr Jungen und Mädchen mit nur wenigen Geschwistern oder gar ganz alleine aufwachsen. «Die Kinder sollen gerne kommen und sich in den Räumen wohlfühlen», sagte Anne-Katrin Frommherz, die schon an der Schule Wil den Mittagstisch mitorganisiert.

Ein oder zwei Standorte

Wo die Räume für die Tagesstrukturen sein werden, ist aber noch offen. Im Raum stehen zwei Varianten: Ein zentraler Standort im Ortsteil Mettau oder zwei dezentrale Angebote in Etzgen und Wil, den beiden Ortsteilen, in denen die Schulen der Talgemeinde liegen. Altersmässig, hiess es, sei das auch günstig, werden doch in Etzgen die unteren und in Wil die oberen Klassen unterrichtet.

Viele Detailfragen wurden am Mittwochabend Schmid und den anderen Frauen der Arbeitsgruppe gestellt: Wer wird die Kinder betreuen und mit welcher Qualifikation? Auf wie viele Kinder kommt eine Betreuungsperson? Wie gross müssen die Räume sein? Wer sorgt für den Transport der Kinder?

Es waren Fragen, auf welche die Antworten noch vage blieben. Entscheidend sei der tatsächliche Bedarf. Und dieser wurde in der Turnhalle dann auch ausgelotet. Eltern konnten in Listen eintragen, wie viele Kinder sie schicken werden und zu welchen Zeiten diese die Betreuung brauchen – morgens vor Schulbeginn, mittags, nachmittags oder während der Schulferien.

Einkommen bestimmt Beitrag

Fest steht, dass die Elternbeiträge sozial gestaffelt und abhängig von der Höhe des Einkommens sein werden. «Auch weniger gut Verdienende und Alleinerziehende sollen sich die Tagesstrukturen im Mettauertal leisten können», unterstrich Vreny Schmid. Am schon bestehenden Mittagstisch Wil beispielsweise kostet ein Essen 8.50 Franken und eine Stunde Nachmittagsbetreuung fünf Franken.

Die fünfköpfige Arbeitsgruppe wird die Ergebnisse jetzt analysieren und auswerten. Der Gemeinderat wird dann das Projekt umsetzen, die möglichen Anschubfinanzierungen durch Bund und Kanton in die Wege leiten und das Vorhaben an der Sommergmeind traktandieren.