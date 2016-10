Gerhard Wittwer, Projektleiter bei ERP, betont, wie wichtig dies in der Ausarbeitung gewesen sei. So wurde für die Gestaltung des Areals am Bach extra ein Landschaftsarchitekt beigezogen. «Diese Gestaltung wird für die Bevölkerung einen grossen Mehrwert schaffen», so Wittwer.

Im westlichen Teil des Areals – rund 7000 Quadratmeter – ist eine Überbauung mit mehreren Gebäuden vorgesehen. «Im Gebiet um den Sportplatz gibt es verschiedene Strukturen, also sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser. Ziel ist es, hier zu vermitteln», sagt Wittwer. Entsprechend seien die meisten Gebäude dreigeschossig gestaltet, eines fünfgeschossig.

Die Planungen sehen ein breites Spektrum bei der Wohnungsgrösse vor – von 2,5-Zimmer- bis zu 5,5-Zimmer-Wohnungen. «Gemäss aktuellem Stand sind Mietwohnungen angedacht», sagt Wittwer. Wobei der definitive Entscheid noch ausstehe.

Baubeginn 2018 denkbar

Für Investor und Gemeinde gilt es nun erst einmal abzuwarten. An der Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember werden die Stimmberechtigten über den Verkauf des Areals entscheiden. Fällt dieser Entscheid positiv aus, werden Gemeinde und Investor gemeinsam einen Gestaltungsplan ausarbeiten. Nach der öffentlichen Auflage und der Genehmigung des Kantons des Plans folgt die detaillierte Ausarbeitung des Projekts sowie die Baueingabe. Der Baubeginn wäre somit 2018 denkbar.