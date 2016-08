Sicher war es eine der bestbesuchten Vernissagen, die das Museum Schiff je erlebt hat. Und eine mit den prominentesten Gästen: Michele Camerota, italienischer Konsul in Basel, war ebenso darunter wie Stadtammann Herbert Weiss und fast der gesamte Gemeinderat. Weiss sagte, die Ausstellung über die Einwanderung aus dem sizilianischen Leonforte sei «am Puls der Zeit». Doch seinerzeit seien es «gschaffige» Leute gewesen, deren Integration in die Schweiz gelungen sei. «Heute bin ich mir da, angesichts der Massen an Einwanderern, nicht mehr so sicher», sagte Weiss.

Hannes Burger, Präsident des Museumsvereins, der auf Deutsch und Italienisch begrüsste, betonte, dass für ihn Leonforte beispielhaft für die gesamte Schweiz stehe. «In der Ausstellung geht es gar nicht so sehr um den sizilianischen Ort, sondern um Einwanderung und das Gefühl von Fremdsein», sagte Burger.

Fotos aus Privatbesitz ausgestellt

Und dieses Gefühl verspürten die ab 1958 nach Laufenburg einwandernden Italiener aus Leonforte durchaus. Die in der Schau gezeigten Fotos aus Privatbesitz, die auf Leuchttischen liegend die Aufmerksamkeit der Besucher magisch anziehen, transportieren, wie sich die Neubürger in der Fremde behaupteten: mit Zusammengehörigkeitsgefühl, Familiensinn und dem Willen, sich etwas aufzubauen. Abbildungen zeigen die Männer und Frauen an ihren Arbeitsplätzen – bei der Kera, bei Erne Bau, bei Bonneterie, bei Triumph. Und sie hatten ja auch keine andere Wahl: Durfte doch nur derjenige in die Schweiz kommen, der auch arbeitete. So lebten die ersten Jahre die Männer alleine in Laufenburg, häufig nur in Baracken oder angemieteten möblierten Zimmern in der Altstadt.