Die CVP Laufenburg möchte ihren vakanten Sitz im Laufenburger Stadtrat mit Regina Erhard verteidigen. Die 53-Jährige ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und in Laufenburg aufgewachsen. «Mit den Gegebenheiten in unserer Gemeinde ist Regina Erhard bestens vertraut und würde für deren Entwicklung in der Zukunft gerne als Gemeinderätin Verantwortung übernehmen», schreibt die CVP.

«Relativ schnell» habe man eine Kandidatin gefunden, blickt Christian Winter, CVP-Laufenburg-Präsident, auf die Suche zurück. Regina Erhard bringe «einen gewissen Background» für das vakante Finanzressort mit, ist Winter überzeugt. Allenfalls komme es im Stadtrat aber nach den Wahlen auch zu Ressortwechseln. Auch Regina Erhard selber sieht sich für das Ressort Finanzen gerüstet. «Ich kann mir das gut vorstellen», sagt sie auf Anfrage. «Sollte es zu Rochaden kommen, wären aber auch Ressorts wie Bildung oder Soziales interessant.» Als grösste Motivation für ihre Kandidatur führt sie «die Liebe zum Städtli» an.

Erhard ist ausgebildete Schriftsetzerin, hat eine Weiterbildung zur Techno-Polygrafin absolviert und eine Weiterbildung an der Höheren Fachschule für Technik und Management der Grafischen Industrie Zürich erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeitet im Verkauf Innendienst bei der Binkert Buag AG in Laufenburg. In der Freizeit engagiert sie sich im kulturellen Bereich – früher im OK des Jazz Festival Laufenburg, heute in der Kultschüür Laufenburg, wo sie im organisatorischen Bereich tätig ist und auch selbst Theater spielt.

Bislang ist Regina Erhard einzige Kandidatin für die Ersatzwahl vom 27. November. Die Meldefrist läuft aber noch bis zum 14. Oktober um 12 Uhr.