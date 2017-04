Das Interesse an den Ausführungen und Ergebnissen der Raiffeisenbank Möhlin war gross. Insgesamt 686 Mitglieder waren am Samstag zur 92. Generalversammlung in die Steinlihalle gekommen. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Rückblickend fasste Thomas Tschanz, Präsident des Verwaltungsrates, in seinem Bericht zusammen:» In einem äusserst anspruchsvollen Marktumfeld erwirtschafteten wir 2016 erneut ein gutes Jahresergebnis, der Gewinn ermöglicht es uns, weiter in die Zukunft zu investieren.» Den Wechselkursschock habe man einigermassen gut verarbeiten können, obwohl der starke Franken in der Wirtschaft nach wie vor ein Thema ist. Das globale Wirtschaftsklima habe sich ungeachtet verschiedener politischen Unsicherheiten aufgehellt. Befasst war die RB Möhlin im vergangenen Jahr auch mit einer möglichen Fusion mit der RB Wegenstettertal, für die viel gesprochen hätte. Das Bankenumfeld befindet sich im prägnanten Wandel, sich darauf einzustellen ist sehr sinnvoll. Ansprüche an Qualität und Beratung steigen enorm, der Wettbewerb wird intensiver, die Dynamik beschleunigt sich, Kostendruck sowie rechtliche Anforderungen steigen und damit die Ansprüche an Professionalisierung. Alles gute Argumente, um diese Probleme gemeinsam zu stemmen. Die Fusion kam dennoch nicht zustande.

Bei der RB Wegenstetten spielte dabei die Sorge eine nicht unerhebliche Rolle, vom grossen Nachbarn geschluckt zu werden. Davon konnte überhaupt keine Rede sein. Im Verband von 13 Nordwestschweizer Raiffeisenbanken steht Möhlin auf einem soliden fünften Platz, könnte damit bei einer Fusion Sicherheit ohne Entlassungen, Entwicklungschancen sowie Spezialisierungen bieten. Allerdings Garantien für einen Zeitraum von 20 Jahren kann heute niemand mehr geben. Das Bedauern bei RB Möhlin war trotzdem gross, denn, so Thomas Tschanz, es hätte für beide Seiten gut gepasst.

Im Bericht der Bankenleitung 2016 stellte Vorsitzende Susanne Kaufmann die erfreuliche Entwicklung seit Gründung 1925 an den Beginn ihrer Ausführungen. Was damals mit 29 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 60 000.- Franken begann, kann heute stolze 8133 Mitglieder und 986 Millionen Franken Bilanzsumme (Stand 31. Dezember 2016) aufzeigen. Die Kundengelder nahmen um 3,5 Prozent zu (auf 780 Millionen Franken), ebenso die Ausleihungen mit einem tiefen Ausfallrisiko. Das Depotvolumen ohne Kassenobligationen zeigt ebenso ein erfreuliches Plus auf (11,6 Millionen Franken). Dazu habe auch die Fifty-fifty- Aktion beigetragen. Die Zinserträge gingen allerdings durch rückläufige Margen und einer grossen Abhängigkeit vom Zinsgeschäft um 2,5 Prozent zurück. Dessen ungeachtet wurde und wird natürlich intensiv in die Zukunft investiert mit neuer Aufbauorganisation, der Trennung von Beratung und Abwicklung sowie der Aufteilung in Privat,-Firmen-und Anlagekunden. Das alles erhöhte erst einmal den Geschäftsaufwand, dennoch kann sich der Erfolg sehen lassen, wenn auch nicht so wie 2015.

Umstellung auf neue IT

Die Jahre 2017 und 2018 werden Umstellungen auf eine neue IT bringen mit intensiver Schulung der Mitarbeiter, um zeitgemäss und modern für die Zukunft aufgestellt zu sein. Jahresrechnung und Entlastung der Organe erfolgte einstimmig, ebenso die Verzinsung der Anteilscheine von 6 Prozent. Für weitere vier Jahre stimmten die Mitglieder der Wiederwahl des Verwaltungsrates sowie seines Präsidenten Thomas Tschanz zu.

Ein Mitglied der RB Möhlin meldete sich bei der sich anschliessenden Diskussion mit kritischen Bemerkungen zum Genossenschaftskapital und den Reserven. Der Verwaltungsrat wird das prüfen.

Ein feines Nachtessen und beste Unterhaltung mit dem Duo Lapsus sorgten für allerbeste Stimmung.