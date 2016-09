«Einige Druckjobs wurden doppelt ausgeführt», sagt Sheena Heinz, Leiterin der Einwohnerkontrolle, auf Anfrage der az. Eigentlich gäbe es nur eine Erklärung: In die Abstimmungsunterlagen mischten sich Unterlagen eines vorigen und nicht rechtzeitig abgebrochenen Druckauftrags.

Dazu passt, dass vom Fehler nur Stimmberechtigte betroffen sind, deren Nachnamen mit den Buchstaben A und B beginnen. «Danach wurde der Druckauftrag wohl abgebrochen», so Heinz.

Jeder Zehnte betroffen

Rund 100 Couverts sind doppelt verschickt worden. Bei insgesamt knapp 1000 Stimmberechtigten ist also jeder Zehnte betroffen. «Weil es sich um eine relativ kleine Menge handelt, wurde der Fehler nicht früher bemerkt», sagt Heinz. Bemerkt hat man den Fehler am Tag, an dem die Briefe zugestellt wurden. Da meldeten sich mehrere Betroffene auf der Gemeinde.