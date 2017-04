An einem Wiesel-Workshop des Juraparks Aargau haben sich interessierte Landwirte, Privatpersonen sowie Vertreter aus dem Naturschutz und aus der Jagd die Landschaft für einmal aus Sicht der Wiesel angeschaut. Gemeinsam packten sie gleich handfest an und erstellten in Oberhof drei Ast- und Steinhaufen mit Aufzuchtskammern für Wiesel.

Dies natürlich nicht einfach irgendwo, sondern angrenzend an eine mausreiche Wiese in der Nähe der Salhöhe, die den Neueinzügern als Jagdgebiet dienen wird. Diese und weitere Anforderungen, die es braucht, um die beiden Wieselarten Mauswiesel und Hermelin effizient zu fördern, wurde am Workshop eingehend diskutiert.

Gemeinsam mit Landwirten

«Für uns sind die Inputs der Landwirte zu den vorgeschlagenen Massnahmen sehr wichtig», erklärte Annina Zollinger Fischer vom Projekt Wiesellandschaft Jurapark. «Denn nur gemeinsam mit den Grundeigentümern können wir die für Wiesel notwendigen Massnahmen am richtigen Ort umsetzen, ohne dass sie die Bewirtschaftung behindern.» Deshalb werden in den folgenden Wochen mit den fünf interessierten Landwirten individuelle Beratungen vor Ort gemacht und weitere Massnahmen geplant und umgesetzt. Weitere interessierte Landwirte können sich bei Jurapark-Projektleiterin Anja Trachsel melden.

Der Jurapark Aargau hat als Verbindungsstelle zwischen dem Osten und Westen der Schweiz eine grosse Bedeutung für Mauswiesel und Hermelin. Die Organisation setzt sich gemeinsam mit Experten mit dem Projekt «Wiesellandschaft Jurapark» für eine strukturreiche und vernetzte Landschaft ein.

Mäuse sind die liebste Beute

Geeignete Lebensräume etwa werden mit der Aufwertung von Waldrändern und Bachufern sowie Neupflanzungen von Hecken und Gebüschen miteinander verbunden. Ast- und Steinhaufen gewährleisten Rückzugsorte und Schutz vor Feinden, damit Wiesel ohne Gefahr zwischen ihren Jagdgründen hin und her ziehen können.

Beide Arten spielen für die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle als Schädlingsbekämpfer. Sie gehören zu den Hauptjägern von Wühlmäusen, insbesondere Schermäusen und Feldmäusen. Zudem nützen die erhaltenen oder neu angelegten Strukturen auch vielen anderen Arten, wie Eidechsen, Igeln, Vögeln und Insekten.