Ein unbekannter Mann betrat am Donnerstagmittag um zirka zehn vor zwölf den Volg-Laden an der Hauptstrasse in Ueken, teilt die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit.

Der Mann bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld. Allerdings ohne Erfolg. Er verliess den Tatort zu Fuss und flüchtete in unbekannte Richtung.