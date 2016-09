Gartenbauer René Leuenberger bringt auf den Punkt, was in Laufenburg derzeit wohl alle denken: «Mega-Schwein gehabt!» Er spricht den Unfall vom letzten Freitag an.

Kurz nach 18.30 Uhr fährt ein 36-jähriger Lohnunternehmer mit seinem Sattelschlepper durch Laufenburg. Seine Ladung – eine Arbeitsmaschine – ist zu hoch, bleibt an der Fussgängerbrücke hängen und reisst sie ein.

Eine entgegenkommende Automobilistin wird leicht verletzt, ihr Fahrzeug erleidet Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken, die Brücke ist nur noch Schrott.