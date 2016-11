Obermumpf seinerseits hat die Zonenplanrevision in Angriff genommen und befasst sich mit der Renovation der Schulanlage, wie Eva Frei ausführt.

Sind also Zusammenschlüsse im mittleren Fricktal in Zukunft ausgeschlossen? «Nach dem deutlichen Nein, hat sich das Thema Fusion in Stein für die nächsten Jahre erledigt», so Hansueli Bühler. Auch Eva Frei hat den Eindruck, dass ein Zusammenschluss «derzeit kein Thema mehr» ist. Schupfart und Mumpf werden in den kommenden Jahren ebenfalls eigenständig bleiben. Aber: «Wir prüfen weiterhin, wo wir Synergien mit umliegenden Gemeinden nutzen können», sagt Jürg Müller. Bei der Aufnahmepflicht für Asylsuchende etwa habe man mit Schupfart eine Lösung gefunden. Müller selber wird dabei nicht mehr an vorderster Front mitwirken. Er tritt, wie Bernhard Horlacher in Schupfart, auf Ende Jahr zurück.

Der Gemeinderat habe in der neuen Zusammensetzung dann wohl zuerst andere Prioritäten, als das Thema Fusion gleich wieder anzugehen, so Horlacher. Persönlich sei er aber überzeugt, «dass ein Zusammenschluss in der Region früher oder später kommen muss und kommen wird».