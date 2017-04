Sichtlich bewegt rollten die bisherigen Fähnriche Werner Heid und Sven Frei die 1970 in einem zweitägigen Fest eingeweihte Fahne des Musikvereins Obermumpf am Sonntag endgültig ein. «Wir haben mit der Fahne am Eidgenössischen Musikfest einen grossartigen Höhepunkt mit dem Titel als Schweizer Meister in der Kategorie Brass Band erreicht», würdigte Präsident Samuel Weber das Schlusskapitel.

Sven Frei hatte aber auch allen Grund zur Freude, denn die unter seiner Leitung als OK-Chef ablaufende Fahnenweihe öffnete ein neues Kapitel in der 116-jährigen Vereinsgeschichte: Nach zweijähriger Vorbereitungszeit unter der Leitung einer Arbeitsgruppe von Dominik Dietwiler konnte der rund 20 Aktive zählende Verein sein neues Banner präsentieren. I

n einem zeremoniellen Festakt enthüllten Fahnenpate und -patin Markus Dietwyler und Gemeindeammann Eva Frei im Beisein der Fahnendelegationen der Dorfvereine das in fünf Farben gestaltete und dem Gemeindewappen verzierte Prunkstück. Das stimmungsvolle Fest umrahmten die Patensektion, die Musikgesellschaft Schupfart, die Blaskapelle Rhybuebe Stein, der vereinte Männerchor Obermumpf/Zeiningen sowie das Ensemble Brass Serie.