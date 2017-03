Auch am Tag nach der Tierschändung an einem Kalb war die Aufruhr ob dem Vorfall im Dorf Obermumpf noch immer gross. Nachdem der betroffene Bauer Christoph Stocker bereits den dritten Vorfall registrierte, fürchten nun die anderen Bauern im Dorf, dass ihre Tiere dasselbe Schicksal erleiden könnten. «Es macht Angst, die Tiere liegen uns am Herzen», zeigt sich etwa Bauer Ivan Vogel gegenüber Tele M1 emotional.