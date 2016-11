In Laufenburg staut sich allabendlich der Verkehr. Rund 17'000 Fahrzeuge sind nach Auskunft des Kantons täglich auf der Kantonsstrasse 130 durch Laufenburg unterwegs. Anhalten müssen sie oft auch wegen Fussgängern. Gerade auch zu Feierabendzeiten. Gleich zwei Zebrastreifen innert kurzer Distanz gibt es beim Café Maier und der Filiale der Neuen Aargauer Bank. «In den Spitzenzeiten überqueren 80 Personen pro Stunde die beiden Fussgängerstreifen», sagt Daniel Schwerzmann, Unterabteilungsleiter Verkehrsmanagement im kantonalen Bau- und Verkehrsdepartement. Statistisch kann in den Stosszeiten also keine Minute der Autoverkehr rollen.

Nachdem Ende September ein Sattelschlepper mit zu hoher Ladung die 30 Jahre alte Passerelle zerstört hat, hat in Laufenburg eine alte Idee Auftrieb erhalten. Man müsse nun prüfen, so äusserten sich mehrere Lokalpolitiker, ob eine Unterführung von der Burgmatt unter der Kantonsstrasse hindurch zum Bahnhof und weiter unter den Bahngleisen hindurch zur Wasenhaldenstrasse machbar sei. Zur Sicherheit für die Fussgänger, aber auch zur Erhöhung des Verkehrsflusses.

SBB prüften Bahnunterführung

Bereits Anfang der 1980er-Jahre gab es diese Idee in Laufenburg. Befürworter war damals René Leuenberger sen., der in der Schulpflege sass. «Grundidee war es, den Schülern eine sichere Überquerung der Strasse zu ermöglichen», erinnert sich Leuenberger. Die Schulpflege habe damals auch Gespräche mit dem Gemeinderat geführt und die Idee vorgebracht. «Damals hiess es, es stehe dereinst ein Innerortsausbau der Kantonsstrasse an», so Leuenberger. Deshalb habe man sich schliesslich «auf die Passerelle als Provisorium» geeinigt.

Konkreter geprüft wurde eine Fussgängerunterführung dann aber doch nie, wie Gemeindeschreiber Walter Marbot sagt. Bei den SBB sei jedoch im Gespräch gewesen, eine Bahnunterführung zu bauen, ohne die Strasse auch zu unterqueren, so Marbot weiter. Mehr als Skizzen und eine grobe Kostenschätzung von etwa 5,5 Millionen Franken habe es jedoch nicht gegeben. Auch eine aktuelle Kostenschätzung liegt nicht vor. Der ehemalige Kreisgeometer Franz Koch weiss ebenfalls von der SBB-Idee. «Eine finanzielle Beteiligung war aber an die Bedingung geknüpft, den Bahnübergang Ost zu schliessen», so Koch.