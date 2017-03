Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen, kurz nach sieben Uhr auf der Schaffhauserstrasse in Stein. Von Sisseln her war ein Lastwagen auf dieser Strasse in Richtung Mumpf unterwegs.

Bei der Kreuzung auf Höhe der Rheinbrücke missachtete der 54-Jährige das Rotlicht und stiess mit einem VW Golf zusammen, der vom Grenzübergang auf die Kreuzung fuhr.

Der 42-jährige Automobilist zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Kontrolle ins Spital Laufenburg gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallstelle war während einer Stunde nur teilweise befahrbar. Im dichten Morgenverkehr bildete sich Rückstau.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2017: