Die Langfinger (az von gestern) machen auch vor Kiosken nicht Halt: Hier werden vor allem Presseprodukte und Süsswaren stibitzt, erklärt Nicole Merkel von der Valora-Pressestelle auf Anfrage der az. Die Valora-Guppe betreibt in der Schweiz unter anderem 900 K-Kioske.

Beim Süssen sind es nicht selten Kinder, die zulangen, weiss Maria Kym. Sie führt seit 2003 den Städtli-Kiosk in Rheinfelden. «In dieser Zeit haben meine Mitarbeiterinnen und ich etwa sieben Personen beim Stehlen erwischt», sagt sie. Dreimal langten Kinder zu, viermal gehörten die Langfinger Erwachsenen.

Unterschiedlich gehen Kym und Valora mit den Ertappten um. «In Fällen, bei denen die Täter auf frischer Tat ertappt werden, wird Anzeige erstattet», sagt Merkel. «Zudem wird in diesen Fällen eine Umtriebsentschädigung erhoben.»

Erwachsene machen einen Bogen

Kym dagegen setzt auf Einsicht. «Mit den Betroffenen haben wir ein Gespräch geführt», sagt sie. Einmal habe man die Polizei geholt, aber auf eine Anzeige verzichtet. «Generell bin ich nicht dafür, sofort anzuzeigen, sondern dies mit einem Gespräch zu regeln.» Und wie gingen die Fälle aus? «Die Erwachsenen haben sich nie mehr blicken lassen und die Kinder kommen natürlich nach wie vor.» Aber es habe nie mehr einen Vorfall mit den Betroffenen gegeben. Das Gespräch hat also genützt – so oder so.

Über die Deliktsumme schweigt sich die Valora-Gruppe aus. Kym kann sie ebenfalls nicht beziffern, sagt aber: «Solange meine Marge Ende Jahr stimmt, kann es sich nicht um eine grosse Deliktsumme handeln.»

Verkaufsstellen videoüberwacht

Die Diebstahl-Prävention handhaben die beiden Unternehmen unterschiedlich. Kym schaut darauf, dass die wertvolleren Artikel nicht frei zugreifbar sind. «Es liegt an meinen Mitarbeiterinnen und mir, die Kunden im Auge zu behalten.» Valora achtet beim Einrichten ihrer Verkaufsstellen darauf, dass es keine toten Winkel gibt und dass alle Regale vom Kassenbereich aus einsehbar sind. «Zudem ist eine Vielzahl unserer Verkaufsstellen mit einer Kundenraum-Videoüberwachung ausgerüstet», sagt Nicole Merkel. Diese ermöglichen es dem Personal, die gesamte Verkaufsfläche jederzeit einsehen zu können.