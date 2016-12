Als die Rettungskräfte am 4. November kurz nach 8.30 Uhr an der Landstrasse 76 in Gipf-Oberfrick eintreffen, finden sie die 30-jährige Afghanin, die zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern im Einfamilienhaus gelebt hat, erstochen im Garten. Die Polizei nimmt den 40-jährigen Ehemann sofort als Tatverdächtigen fest. Er sitzt seither in Untersuchungshaft, bestreitet die Tat aber nach wie vor, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, erklärt. Weitere Verdächtige gebe es nicht. Dass die Ermittlungen auch 13 Monate nach der Tat noch nicht abgeschlossen sind, führt Strebel darauf zurück, dass die einzelnen Verfahrensschritte Zeit bräuchten, «unter anderem das psychiatrische Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg in Auftrag gegeben hat, und das noch aussteht». Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, kann Strebel nicht sagen. Man werde dies «aktiv kommunizieren». (twe)