In einem Gedicht von Christian Morgenstern sitzt das Wiesel auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel – um des Reimes willen. In Wirklichkeit jagen Mauswiesel und Hermelin in unterirdischen Gängen nach Mäusen und brauchen Rückzugsorte wie Ast- oder Steinhaufen sowie Hecken und Altgrasstreifen, die eine geschützte Wanderung ermöglichen. Solche Kleinstrukturen werden immer seltener. Das Mauswiesel steht deshalb schon seit Jahren auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten.

Letztes Jahr wurde nun vom Jurapark Aargau das Projekt «Wiesellandschaft Jurapark» ins Leben gerufen. Es ist Teil des nationalen Projekts «Wiesellandschaft Schweiz» der Stiftung Wieselnetz. «Die vorhandene Kulturlandschaft im Jurapark bietet Mauswiesel und Hermelin in mehreren Gebieten noch ideale Bedingungen», sagt Anja Trachsel, Projektleiterin Natur und Landschaft beim Jurapark.

Wichtige Schädlingsfresser

Ausgehend von diesen Gebieten soll die Vernetzung auch auf die restlichen Regionen des Juraparks Aargau ausgedehnt werden. Denn: Mauswiesel und Hermelin gehören zu den Hauptjägern von Nagetieren wie Scher- oder Feldmäusen. Eine Hermelinfamilie erbeutet pro Woche etwa 50 bis 100 Mäuse. Damit nehmen die Wiesel für die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle als Schädlingsbekämpfer ein.

Das Jurapark-Projekt will denn auch an den Orten ansetzen, wo viele Mäuse vorkommen. «In diesen Gebieten werden mehrere grosse Ast- und Steinhaufen mit Aufzuchtkammern für die Jungen aufgebaut», erklärt Anja Trachsel. Die idealen Lebensräume sollen dann durch die Aufwertung von Waldrändern sowie durch Neupflanzungen von Hecken und Büschen miteinander verbunden werden.

Nach einer Startsitzung in Wölflinswil wurden im ersten Projektjahr in Zusammenarbeit mit Landwirten, Förstern und Pflegeverantwortlichen der Naturschutzgebiete erste Stein- und Asthaufen mit Aufzuchtkammern umgesetzt. «Eingebaute Spurentunnel ermöglichen zudem das Aufgleisen eines Monitorings», sagt Trachsel. Dies sei insbesondere in den Gemeinden Densbüren und Zeihen der Fall.

Bislang gibt es noch kein umfassendes Monitoring zum Wieselvorkommen in der Region. Laut Trachsel sind beim nationalen Datenzentrum nur 16 Nachweise von Hermelin und Mauswiesel im Jurapark gemeldet. «Sicher gibt es jedoch mehr Beobachtungen, die aber leider nicht gemeldet werden», ist sie überzeugt. Um mit den Förder-Massnahmen am richtigen Ort fortzufahren, seien die Projektverantwortlichen «für jede Information zu Wieselvorkommen dankbar».

Wiesel-Workshop am Samstag

Da auch andere Tierarten wie Igel, Eidechsen und Amphibien von den für Wiesel angelegten Strukturen profitieren können, trage das Projekt Wiesellandschaft zu einem vielfältigen Jurapark bei, erklärt Anja Trachsel weiter. Am kommenden Samstag macht der Jurapark das Projekt am ersten Wiesel-Workshop weiter bekannt. Auf einer Exkursion – Start ist um 10 Uhr beim Parkplatz Salhöhe – erkunden die Teilnehmer die Landschaft aus Wiesel-Sicht und werden an geeigneter Stelle einen Ast- oder Steinhaufen für Wiesel errichten. Bei Landwirten und Naturschutzkreisen stosse der Anlass auf Interesse, sagt Trachsel. Kurzentschlossene können sich noch bis am Freitag unter 062 877 15 04 oder anmeldung@jurapark-aargau.ch anmelden.