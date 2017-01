Der geplante Rheinsteg und Optimierungen für Wanderer und Velofahrer entlang der Flussufer von der alten Rheinbrücke aus bis zum neuen Kraftwerk stehen bei den Stadtoberen hoch im Kurs. Hinzu kommt das Projekt «Rheinliebe», welches zwischen Kaiseraugst, Möhlin, Wallbach und Stein-Säckingen für Landschaftsgenuss und neue Freizeitaktivitäten sorgen soll. Der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi sieht am traditionellen Neujahrsempfang trotz einer «strengen internationalen Jury» gute Chancen für Finanzhilfen aus dem Badischen wie dem Aargau, um im Sinne von Naherholung, Grünräume und Tourismus «ein wegweisendes Musterprojekt» weiterzuentwickeln. Natürlich gemeinsam mit seinem badischen Amtskollegen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

In seiner Jahresbilanz resümiert der Stadtammann, dass «wesentliche Projekte» wie Sanierung der Kläranlage, Bau des Wärmeverbundnetzes oder Neugestaltung der unteren Bahnhofstrasse abgeschlossen werden konnten. In seinem Ausblick auf 2017 konstatiert er: «Das Jahr wird vom Thema Bildung geprägt werden.» Der stärkste Aufwandposten im Jahresbudget 2017 beinhalte diesbezüglich rund 10,4 Millionen Franken. Also die Sanierung des Oberstufenschulhauses im Engerfeld sowie weitergehende Planungen in Richtung eines neuen Turnhallenbaus, was neue Millionen in den nächsten Jahren erfordere. «Wenn wir schon über Investitionen reden, dann gilt nach dem Abschluss der Wärmeverbund-Bauten im Untergrund, dass wir jetzt die Strassensanierungen an der Oberfläche vornehmen.» Mazzi spricht in diesem Zusammenhang ein Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Franken in den nächsten drei Jahren an. Ferner hofft er auf «gute Finanzierungsentscheide» für das grenzüberschreitende Projekt «Rheinuferweg extended» aus dem Agglomerationsprogramm der Schweiz und der europäischen Interreg-Strukturförderung.

Ortsplanung mit Möhlin

Für 2017 kündigt Stadtammann Mazzi ferner an, die gemeinsame Ortsplanung zwischen Rheinfelden und Möhlin, speziell im Bahnhofsbereich von Möhlin mit Schwerpunkten für Wohnen und Arbeiten, voranzubringen. Das Rheinfelder Bahnhofsareal soll ebenfalls neu gestaltet werden, um letztlich auch die Situationen im öffentlichen Nahverkehr zu optimieren. «Das tönt nach einem gerüttelt Mass an Arbeit», unterstreicht der Stadtammann, und ruft allerdings dazu auf, nicht das Feiern und damit vielfältige gesellschaftliche Begegnungen zu vergessen. Beispielhaft nennt er die Kulturnacht beider Rheinfelden am 12. Mai, Ausstellungen im Fricktaler Museum, das Jugendfest sowie jenes Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins, welches «Resultate unseres Bildungswesens in unsere Stadt bringt.» Franco Mazzi versichert am Schluss seiner Neujahrsansprache: «Wir werden weiterhin wacker planen, entwickeln, bauen, sanieren. Und wir werden feiern.»