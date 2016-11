Sie kämpft für das Wohl von Tieren und macht sich als vehemente Gegnerin von Kirchturm- und Kuhglocken für mehr Nachtruhe stark. Nun wird Nancy Holten auch Werbestar der Post Finance. In einem Videoclip wirbt die gebürtige Holländerin seit neustem nämlich für Anlagefonds. Ab Minute 2.18 mimt sie eine unwissende Laie, die von Experten wissen will, was sie machen muss, um einen Fonds zu kaufen.

Damit steht der umstrittene Paradiesvogel nicht zum ersten Mal professionell vor der Kamera. Seit rund einem Jahr mischt sie als Laienschauspielerin in diversen Filmen unter anderem "Der Bestatter" mit. Auch in Werbespots wie "Rivella" war sie bereits zu sehen. Im August erzählte sie der "az", dass sie auch eine Rolle im Kinofilm Papa Moll ergattern konnte. Dort spielt sie nach eigenen Angaben eine Hausfrau und Freundin von Mama Moll. Eigentlich war sie erst nur als Statistin angefragt worden, aber: «Als der Regisseur mich sah, wurde ich dann zur Kleindarstellerin.»